Israele tregua in Libano vicina G7 cerca sintesi su richiesta arresto Netanyahu

(Adnkronos) – La notizia di un’intesa che mai come stavolta sembrasu un cessate il fuoco trae Hezbollah piomba sul G7 Esteri a Fiuggi, dove i sette Grandi continuano a lavorare per trovare unasulla spinosa questione del mandato d’spiccato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per il primo ministro israeliano, Benjamin. “Siamo forse vicini a un cessate il fuoco in, speriamo che sia vero e che non ci sia qualche marcia indietro dell’ultimo minuto”, ha confermato il ‘padrone di casa’, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aprendo ieri la sessione della ministeriale con i rappresentanti del Quintetto arabo (Arabia Saudita, Qatar, Emirati, Giordania e Egitto). Le notizie su una possibile svolta nel Paese dei cedri si sono rincorse per tutto il giorno.