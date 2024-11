Sport.quotidiano.net - Inter-Lipsia, Inzaghi ritrova Lautaro e Calha: probabili e orari tv

Milano, 25 novembre 2024 – L’è in scia al Liverpool, meno due punti, e nella quinta giornata di Champions League a San Siro arriverà il, squadra ultima con zero punti, ma da non sottovalutare visto la terza piazza in Bundesliga. Il talento c’è, tuttavia non riesce ad esprimerlo ed è decisamente strano vederla così in fondo alla graduatoria, appaiata alle squadre più deboli della competizione. I nerazzurri, invece, sono in posizione di attacco sia in Italia che in Europa e compito diè dare continuità nel prossimo mese dove il tour de force tornerà ad essere con ritmo da una partita ogni tre giorni. Archiviato il netto successo di Verona, il tecnico dell’dovrebbe fare ampio turnover in Champions, ma con la possibilità di rilanciareMartinez e Hakannoglu, assenti al Bentegodi per acciacchi fisici e malanni.