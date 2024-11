Ilgiorno.it - In venti si affrontano con bastoni, lame e chiavi inglesi: violento pestaggio a Casalpusterlengo

(Lodi), 26 novembre 2024 -in strada tra più persone. E’ avvenuto cone il bilancio è di cinque feriti. Nuovo allarme, alle 22 del 25 novembre 2024, a. La cittadina, nell’ultimo anno, proprio per gli episodi di efferata violenza, aveva attirato l’attenzione delle autorità, che si sono attivate e hanno ottenuto un tavolo del Coordinamento per l’ordine e la sicurezza pubblica. Incontro tenutosi in estate in municipio, cui era seguito l’aumento dei controlli. Ma la violenza è tornata e solo l’intervento dei residenti che, spaventati, hanno allertato le forze dell’ordine, ha permesso di evitare il peggio. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, intervenuti per placare gli animi, la colluttazione si sarebbe accesa in via Vittorio Emanuele, vicino al civico 16, in zona piazza Dante e in mezzo alla strada.