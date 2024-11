Butac.it - Il metodo Bates e il premio Nobel

Tra i commenti relativi all’articolo su come migliorare la vista senza occhiali ne è arrivato uno di tal Federico, questo:Salve, a proosito di miglioramento della vista posso dire che è possibile avendo sperimentato il, praticamente lo stesso di ciò che propone Sara Cosenza. Cito inoltre la vicenda di Aldous Huxley che testimoniò in favore di una terapeuta che gli fece riacquistare la vista usando il: https://www..it/it/un-testimonial-di-eccezione-aldous-huxley/Ben dieci anni fa, proprio qui su BUTAC, avevamo parlato in abbondanza del, e prima di noi l’aveva fatto Medbunker, già nel 2011. Eravamo convinti che fosse una di quelle teorie del passato che non viene più praticata, e invece ancora oggi è pieno di sostenitori delche affermano che si possano correggere problemi di vista vari con semplici esercizi, senza l’uso di occhiali o interventi chirurgici.