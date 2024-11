.com - Geolier, raddoppia la data all’Ippodromo di Agnano a Napoli

Dopo la pubblicazione del nuovo album e l’annuncio del tour sold out nei palasport,laprevista per l’estate 2025diè pronto a scalfire la sua carriera monumentale e a scrivere un altro pezzo di storia della musica italiana: quest’estate sarà il primo in assoluto a calcare per ben due volte il palco dell’Ippodromo dinella sua città. L’artista dei record si esibirà per un doppio appuntamento in quella che a oggi è senza dubbio la venue in grado di contenere il maggior numero di spettatori per la musica live nella città partenopea: allagià annunciata del 25 luglio 2025, si aggiunge un secondo grande live il 26 luglio 2025.Dopo il primato conquistato l’estate scorsa grazie ai tre concerti consecutivi completamente sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di(che nessun artista – internazionali inclusi – aveva mai raggiunto),è pronto a superare ancora una volta se stesso per uno dei live più attesi del 2025.