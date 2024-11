Calciomercato.it - Caos cambi nel Milan: Fonseca stravolge tutto, ansia Pulisic

Leggi su Calciomercato.it

E’ successo davvero ditra il 65esimo al 75esimo di Slovan Bratislava-, match di Champions League, valevole per la quinta giornataQuanta fatica per ilcontro lo Slovan Bratislava. La squadra di Paulodopo aver chiuso il primo tempo in parità per uno a uno e aver sofferto davvero parecchio, è tornata avanti con Rafa Leao al 68esimo.nel(LaPresse) – Calciomercato.itIl portoghese ha sfruttato al meglio un passaggio filtrante di Fofana e un velo di Tammy Abraham per battere il portiere avversario, con un bel tocco sotto. Il gol del 2 a 1 del numero dieci è così arrivato senza ulteriori, ma un paio di minuti prima,era pronto a far entrare Emerson Royal e Ruben Loftus-Cheek.bloccati dopo la rete di Leao, dallo stesso tecnico portoghese.