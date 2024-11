Vuole lei e non si discute Canale 5 la decisione di Pier Silvio Berlusconi sulla conduttrice

Leggi su Caffeinamagazine.it

Rivoluzione a Mediaset,ha scelto lei. Stavamo parlando in questi giorni di un paio di situazioni da monitorare: da un lato il Grande Fratello di Alfonso Signorini che stenta, dall’altro La Talpa di Diletta Leotta che proprio stasera, lunedì 25 novembre, si chiude in anticipo. E sui social è spuntata un’indiscrezione che parla di chiusura anticipata possibile anche per il GF.Per quanto riguarda il GF Agent Beast su X ha lanciato: “Mediaset sta valutando un format sostitutivo per gennaio 2025, considerando l’eventualità di una chiusura anticipata. Per accelerare i tempi, si prevede di tagliare le dinamiche in sospeso, riducendo la durata del programma”. Ma, attenzione, perché a quanto pare sono in arrivo grosse novità anche per Diletta Leotta, nonostante i risultati non entusiasmanti de La Talpa.