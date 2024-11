Ilrestodelcarlino.it - Un monologo a tre voci contro la violenza

Anche a Porto Recanati sarà celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione dellale donne con uno spettacolo previsto oggi, alle 21, nella pinacoteca Moroni. Si tratta di una tre, intitolato "Tacita", che consiste in un toccante racconto scritto e interpretato dall’attrice e autrice Giulia Merelli (nella foto), dedicato al tema dellapsicologica. E non mancherà l’accompagnamento musicale della cantante e cantautrice Serena Abrami, insieme alla violoncellista Monica del Carpio. Per l’occasione, interverranno la consigliera comunale alle pari opportunità Fatou Sall e l’assessore alle politiche sociali Sonia Alessandrini. Ci saranno poi testimonianze e approfondimenti, grazie alla cooperativa sociale Il Faro, che farà parlare Chiara Marmoré e Egle Asciutti (operatrici del centro anti), oltre ad Andrea Tridico (operatore del centro per uomini autori di).