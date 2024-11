Thesocialpost.it - Trento, incendio in uno studentato: 30 evacuati

Leggi su Thesocialpost.it

Attimi di paura questa mattina a, dove unè divampato in un edificio situato in via Solteri. Le fiamme, partite dal locale caldaia, hanno coinvolto una struttura che ai piani superiori ospita uno.Leggi anche: Italia, terribile: paura tra i cittadiniL’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di evacuare 30 studenti per motivi di sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti né casi di intossicazione. Al momento dell’, i locali al piano terra adibiti ad attività commerciali erano vuoti. Le autorità stanno conducendo accertamenti per confermare le cause del guasto che ha originato le fiamme.L'articoloin uno: 30proviene da The Social Post.