Traffico Roma del 25-11-2024 ore 20:00

LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto a chi si trova sul Raccordo Anulare segnaliamo Code in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria È tra la Nomentana e la Tiburtina Attenzione anche sulla carreggiata esterna dove si sta in coda tra tra la via del mare e l’ardeatina È tra la Prenestina e la Bufalotta auto in coda per lavori anche sulla tangenziale da Corso di Francia a viale della Moschea direzione San Giovanni e poi dalla Tiburtina alla Salaria verso lo stadio Olimpico in uscita daoltre che sulle consolari si registrano sull’intero percorso del terzo Urbano dellal’Aquila fino a Settecamini brevi attese anche sulla via Pontina all’altezza del Bivio per Pratica di Mare direzione Pomezia dei figli di questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità