Pareggio in Piemonte. Djuric usa la testa, il Monza strappa un punto

di Michael Cuomo Creare senza fare male è una filastrocca, ormai, che potremmo adottare per introdurre il racconto di tutte le partite del. A Torino le note non sono cambiate: primo tempo alla grande, per poco Vanoli passa sull’unico tentativo didi Coco - salvataggio provvidenziale di Pablo Marì - e il vantaggio è rimandato a inizio ripresa su corner. Quindi la risposta brianzola, immediata in fotocopia: dalladi Masina a quella didall’altra parte per l’1-1, in una manciata di minuti, che sarà così fino a diventare storia. La ripresa del cammino, per Nesta, è buona a metà: quando sei laggiù è importante muovere la classifica, ma il peso e il valore delpreso all’ombra della Mole verrà valutato strada facendo. Tradotto: fondamentale sarà trasformarlo in filotto positivo tra Como, Udinese e Lecce, trittico di partite all’orizzonte brianzolo che darà più di un indizio sulla lotta salvezza.