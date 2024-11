Gaeta.it - Papa Francesco invita a combattere la violenza contro donne e bambine: un appello urgente

Facebook WhatsAppTwitter Il messaggio di, condiviso attraverso il suo profilo su X, emerge con forza nella giornata dedicata alla lottaladi genere. Le sue parole rappresentano un richiamo per tutti a unirsi nella difesa dei diritti umani e nella protezione della dignità individuale. In un contesto globale preoccupante, il pontefice sottolinea l’importanza di agire collettivamente per contrastare ogni forma die discriminazione.Il contesto della giornata internazionalelasulleIl 25 novembre viene celebrato in tutto il mondo come la Giornata internazionale per l’eliminazione dellale. Questa data storica, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alle violenze di genere e promuovere iniziative che possano cambiare il corso delle cose.