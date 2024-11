.com - Milano Music Week, il resoconto dell’edizione 2024

Grande successo per l’ottava edizione dellache ha visto 300 eventi e 60.000 persone presentiGrande successo per l’ottava edizione della(18 – 24 novembre), un progetto del Comune di– Assessorato alla Cultura, promosso da AssoConcerti, Assoa, FIMI Federazione Industriaale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio del Ministero della Cultura, ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale. Main Sponsor UniCredit, UniCredit Allianz Vita e TicketOne.Lasi è conclusa ieri con il tradizionale closing party powered by UniCredit e UniCredit Allianz Vita che ha visto esibirsi Venerus, curatore speciale di questa settimana, in un Dazio dell’Arco della Pace gremito per l’occasione, seguito dal DJ set di Plastica.