Med Dialogues, per il futuro serve una politica energetica comune

Da un lato il Piano Mattei, come placenta ideale e valoriale dove far crescere una nuova idea di Africa. Dall’altro il comun denominatore rappresentato (non solo) nel Mediterraneo dal ruolo dell’Italia, paese che si sta ponendo sempre di più al centro delle catene del valore globale. Due tracce, queste, che sono emerse dal primo giorno dei Med, decima edizione del forum internazionale organizzato dalla Farnesina e dall’Istituto per gli studi diinternazionale (Ispi), in attesa dell’intervento di Giorgia Meloni previsto per mercoledì: preziosa occasione di confronto a più cervelli sulle dinamiche che investono il Mare Nostrum, in un momento caratterizzato da tensioni fortissime, sia sul fronte bellico (Gaza e Kyiv) che su quello strategico (Cina e Wagner in Africa).Imprese, singoli stati e soggetti privati hanno l’occasione di trovare una sintesi progettuale nel continente nero, dopo troppi anni in cui, nonostante il fiume di denaro inviato dall’Occidente all’Africa, i risultati non ci sono stati.