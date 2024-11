Sport.quotidiano.net - Lucchese - Derby cruciale con il Pontedera. Gorgone: "Coletta confermato tra i pali"

Una conferma, quella ditra ied una bella notizia: la prima volta di Gucher in panchina. E’ quanto è emerso dalle dichiarazioni di. La conferma diè stata maturata nella consapevolezza che, in un match così delicato come quello che andrà in onda questa sera al "Porta Elisa", sarebbe servita di più l’esperienza piuttosto che la gioventù di Palmisani che presto rivedremo tra irossoneri. La novità della prima volta di Robert Gucher in panchina significa che la società ha risolto quello che era diventato un vero e proprio inspiegabile mistero. Il fatto che Gucher possa giocare, poco o tanto lo vedremo, le ultime quattro partite che rimangono prima del giro di boa, non dovrebbe avere implicazione automatiche sul suo eventuale rinnovo di contratto. Ma queste sono faccende che riguardano il giocatore e la società.