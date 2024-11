Liberoquotidiano.it - "L'olandese ci ha provato spesso": Sinner, la verità sul trionfo in Davis | Video

Ci sarebbe servito un epinicio omerico, uno svolazzo in stile Gianni Clerici oppure un'invenzione di Gianni Brera per descrivere meglio quello che sta continuando a combinare l'Italtennis in questo scintillante 2024. Battendo l'Olanda, è andata a chiudere un'annata mirabile vincendo la terza Coppadella sua storia. Ecco perché avremmo bisogno di qualcosa di veramente mirabile per cantare l'ultimo atto di una stagione che rimarrà memorabile: Jannik, il pifferaio magico di un Italtennis che, sul cemento del palasport Josè Carpen, un eroe del Partito Popolare di centrodestra spagnolo assassinato nel 2000 dall'organizzazione terroristica dell'ETA, ha come sempre trascinato gli azzurri e mostrato al mondo come si gioca e si vince, anzi si trionfa. «Una squadra straordinaria», il primo complimento arrivato in serata dalla premier Giorgia Meloni.