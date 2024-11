Ilfattoquotidiano.it - L’offerta di Unicredit su Banco Bpm manda in fumo la fusione con Mps. E Salvini si arrabbia con tutti

L‘offerta disuBpm a Matteoproprio non piace. Il ministro e leader della Lega già accarezzava l’idea di un terzo poloBpm – Mps che va incon la mossa di Andrea Orcel.se la prende coned evoca complotti. “A me le concentrazioni e i monopoli non piacciono mai, ero rimasto al fatto chevolesse crescere in Germania. Non so perché abbia cambiato idea.ormai di italiano ha poco e niente: è una banca straniera, a me sta a cuore che realtà come Bpm e Mps che stanno collaborando, soggetti italiani che potrebbero creare il terzo polo italiano, non vengano messe in difficoltà”, dice nel primo commento a caldo rilasciato stamane.“Non vorrei che qualcuno volesse fermare l’accordo Bpm-Mps per fare un favore ad altri” ha poi aggiunto, sibillino,