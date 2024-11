Ilrestodelcarlino.it - Ladri in via Arno a Rimini, razziate dieci villette: maxi-bottino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 25 novembre 2024 – Non hanno fatto nemmeno in tempo ad entrarci nella casa nuova i proprietari dia schiera fresche di costruzione in via. Non hanno fatto in tempo ad arrivare ad oggi, giorno in cui la maggior parte si sarebbe trasferita a seguito del recente rogito, che ad ’inaugurare’ le abitazioni ci hanno pensato i. E nonqualsiasi, bensì “una banda esperta” ipotizza proprio uno dei proprietari delle, che nella notte tra venerdì e sabato si sono intrufolati in quel complesso di nuova costruzione accedendo dal retro, dopo avere tagliato la rete per 200 metri circa, passando dal campo alle spalle delle case dove appunto “sono rimaste impresse nel terreno le ruote di un camion”. Un furgone, non di meno, sarà servito aiper portarsi via da viauna grande quantità di materiale trafugato: per lo più impianti fotovoltaici e batterie.