Ilrestodelcarlino.it - La Lube si scioglie sul più bello. Ancora un ko esterno, festa Taranto

Gioiella Prisma3 CucineCivitanova 2 GIOIELLA PRISMA : Santangelo, Luzzi, Held 25, Alletti 5, Hofer 10, Rizzo, D’Heer 12, Balestra, Gironi 18, Lanza, Alonso 1, Fevereiro, Zimmerman, Paglialunga. All. Boninfante. CUCINECIVITANOVA: Chinenyeze 9, Gargiulo 2, Loeppky 4, Orduna, Bisotto ne, Balaso, Boninfante 3, Poriya 1, Nikolov 14, Lagumdzija 20, Dirlic 4, Podrascanin 7, Bottolo 18, Tenorio ne. All. Medei. Arbitri: Curto e Cappello. Parziali: 19-25, 21-25, 31-29, 25-20, 15-11. Il ko che non ti aspetti. Lava avanti due set sul campo di, dà la sensazione di poter conquistare facilmente la vittoria, poi qualcosa si inceppa. Nel terzo set ci sono anche le occasioni per chiuderla, ma i pugliesi la spuntano e da quel momento il match cambia completamente inerzia, con la Prisma che riesce prima a forzare il tiebreak e poi anche a vincerlo piuttosto nettamente.