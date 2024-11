Tpi.it - FS lancia la campagna delle 5D contro le molestie nei luoghi pubblici

Per fermare leinnon c’è una soluzione. Ma cinque. È il messaggio che il Gruppo FS torna are in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenzale donne attraverso la5D, patrocinata dal?Ministero dell’Interno?e realizzata con la supervisione scientifica dell’associazione?americana Right To Be.Fino al 4 dicembre attraverso tutti gli asset del Gruppo FS e nelle principali piazze italiane, lasarà veicolata per abilitare le persone ad agireleneicon l’obiettivo di far conoscere metodi sicuri e concreti per intervenire in caso di bisogno. Delegare, Dare sostegno, Dichiarare, Documentare e Distrarre rappresentano l’approccio5D in grado di disinnescare e interrompere un evento e aiutare sia chi subisceche chi assiste.