Iodonna.it - È possibile superare un tradimento? Come? La parola all'esperta

Si puòun? Ma soprattuttoriavere fiducia in amore dopo averlo subito? La risposta a entrambe le domande è, per fortura, affermativa. Con il tempo, elemento fondamentale, si può ritrovare la voglia di innamorarsi. Ma anche, dato non scontato, si può anche continuare a proseguire la storia con chi ci ha tradito. Perché ilnon presuppone per forza la fine della storia. Violenza psicologica nella coppia:riconoscerla edifendersi X Leggi anche › Che cos’è il “mate poaching” e cosa c’entra cone narcisismo, perché può capitare?Partiamo dall’origine del problema: perché si tradisce? Secondo l’antropologa Helen Fisher dell’Università di Harvard, l’amore è questione di chimica.