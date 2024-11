Ilfoglio.it - Dove porta l’odio di sé dell’uomo occidentale

La storia dell’occidente è percepita esclusivamente come una serie di crimini” scrive il filosofo francese Rémi Brague nel quotidiano spagnolo ABC. “Pertanto, questa vergogna storica si traduce in un’ondata di distruzione di statue. Nelle élite occidentali si osserva un odio verso il cristianesimo. E non è solo disaffezione verso la pratica religiosa, ma piuttosto un desiderio di porre fine alla religione, soprattutto a quella cattolica. Una scuola sociologica considera ogni istituzione come una mera costruzione, senza alcun fondamento nella natura umana. Una natura di cui negano l’esistenza. Di conseguenza tutto può essere ‘decostruito’. C’è un passaggio finale: viene messa in discussione la legittimitànella sua esistenza concreta. Secondo l’ecologia radicale, sarebbe meglio che il pianeta si liberasse di questo parassita che lo macchia.