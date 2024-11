Gaeta.it - Donazione di pianoforti alla Asl di Teramo: un incontro di musica e solidarietà

Facebook WhatsAppTwitter A, lasi fa strumento di conforto egraziedi dueverticali a reparti della Asl locale. Questa iniziativa, promossa dditta Della Noce nell’ambito del progetto “Braga per il sociale“, ha reso possibile la consegna di questi strumentili a reparti fondamentali come la Pediatria dell’ospedale Mazzini e l’Hospice di Casalena. La cerimonia di consegna, più di un semplice evento, rappresenta un gesto significativo per giovare ai pazienti e agli operatori sanitari.Il valore dellae il progetto “Braga per il sociale”L’iniziativa “Braga per il sociale” si propone di favorire la reintegrazione di strumentili in disuso, permettendo una nuova vita ache altrimenti sarebbero stati abbandonati.