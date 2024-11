Ilgiorno.it - Un’eccellenza tutta lombarda . Dieci trapianti in pochi giorni da quattro donatori diversi

I prelievi d’organi e di tessuti, realizzati dalle equipe mediche dell’Asst Ovest Milanese, negli ultimihanno reso possibile oltre 10dadeceduti. Due di questi interventi sono avvenuti in contemporanea e hanno richiesto uno sforzo organizzativo non indifferente. Il trasferimento d’urgenza di uno deidall’ospedale di Legnano, dove l’equipe era impegnata in un’altra operazione analoga, a quello di Magenta ha consentito infatti di effettuare il prelievo nei tempi consentiti e di esaudire le volontà della persona che ha deciso di compiere questo atto di generosità. Oltre ai tessuti, dai cadaveri dellepersone decedute sono stati prelevati cuore, fegato e reni, assicurando una speranza di vita ad altre persone in attesa dell’intervento decisivo.