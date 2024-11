Lanazione.it - Tutti gli appuntamenti organizzati a Capannori

Per andare al di là della semplice celebrazione. In occasione della ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne’, l’amministrazione comunale diha promosso una serie di iniziative per riflettere su questa importante tematica. Alcune di queste iniziative fanno parte della stagione artistica di Artè, promossa dal Comune con la direzione artistica del regista ed attore Marco Brinzi. "La violenza di genere è un fenomeno molto grave che purtroppo non tende ad arrestarsi, ed è quindi estremamente necessario informare e sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica, coinvolgendo uomini e donne, perché è fianco a fianco che dobbiamo lottare per sconfiggere la cultura del sopruso e promuovere la cultura del rispetto - affermano l’assessora alle pari opportunità Ilaria Carmassi e l’assessora alla cultura Claudia Berti, - in occasione della giornata contro la violenza di genere abbiamo quindi promosso alcuni eventi coinvolgendo anche alcune realtà locali, per offrire l’occasione alla nostra comunità di conoscere meglio questo tema e di riflettere insieme".