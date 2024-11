Thesocialpost.it - Trump tranquillizza Rutte sull’importanza della Nato: “Pace attraverso la forza”

Qualcosa sembra aver iniziato a muoversi. Il Segretario generale, Mark Rutte, ha avuto un incontro con Donalde il suo team nella sua residenza di Palm Beach, come riportato in una nota ufficiale, per affrontare diverse questioni legate alla sicurezza globale. Come sottolinea oggi il CorriereSera, l’ex presidente americano in passato aveva definito i “partner europei parassiti” per non aver contribuito adeguatamente alle spese, il che aveva alimentato il dibattito su una potenziale uscita degli Stati Uniti dall’Alleanza.Leggi anche: Brescia, camionista perde la vita sulla Serenissima: traffico paralizzato per ore Tuttavia, in questa occasione,ha messo da parte la sua retorica controversa. Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente eletto ha voluto focalizzarsi su tre temi principali: la situazione in Ucraina, la minaccia rappresentata da Putin e il contributo finanziario degli alleati europei all’Organizzazione atlantica.