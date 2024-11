Gaeta.it - Tragico malore per un giovane di Montemurlo: muore 15enne in casa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, un dramma ha colpito la comunità locale con la morte di Marco Innocenti, un ragazzo di 15 anni, avvenuta il 23 novembre scorso. L’incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione di Marco, situata in via Parma, tra Bagnolo e Fornacelle. Timori e preoccupazioni si sono diffuse rapidamente dopo che ilha accusato unimprovviso, poco prima di mezzogiorno. Malgrado i tentativi di soccorso, l’intervento dei paramedici e di un elicottero del 118 non sono stati sufficienti a salvarlo. I dettagli della tragediaMarco sarebbe stato in, senza apparenti segni di malessere, quando ha cominciato a sentirsi male. La reazione dei genitori non si è fatta attendere: hanno immediatamente allertato i soccorsi, sperando in un rapido intervento.