Anteprima24.it - Roma, Ranieri: “Ora la squadra deve ritrovare fiducia, dobbiamo lavorare e migliorare”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ stata una partita positiva stasera nonostante il ko. C’è stata unache ha lottato, che con un con colpo di testa di Dovbyk abbiamo preso la traversa. E’ stato importante nella ripresa tenere possesso palla e rallentare il ritmo del Napoli”. Lo ha detto il tecnico dellaClaudiodopo il suo esordio nel ko contro il Napoli.sottolinea che “nel primo tempo non abbiamo fatto bene e poi – ha detto – abbiamo subito il loro gol per una nostra disattenzione in difesa, dove serve maggiore concentrazione. Perché avevamo anche rischiato in altre occasioni come il colpo di testa di Kvaratskhelia in avvio di match. Il Napoli viste le partite precedenti voleva tornare prima e ci aspettavamo una partita del genere. Ho lavorato questa settimana per rendere i giocatori più consapevoli di loro stessi e di come si può dare di più in