Gaeta.it - Polemica tra leclerc e sainz: tensione in casa ferrari dopo il gp di las vegas

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le tensioni tra Charlese Carlossi sono intensificate durante il Gran Premio di Las, suscitando l’attenzione degli appassionati di Formula 1 e dei media. La gara, che si è svolta lo scorso fine settimana, ha visto il pilota monegasco conquistare la quarta posizione, mentre il suo compagno di squadra spagnolo ha celebrato un podio, chiudendo in terza posizione. Questo evento, unito a un episodio di comunicazioni radio che ha acceso polemiche, ha sollevato interrogativi sul clima che regna attualmente dentro il team.Il gp di lase le performance diIl Gran Premio di Lasha messo in mostra le abilità di entrambi i piloti, ma le dinamiche interne al team sono emerse come un fattore determinante per le loro performance.