Metropolitanmagazine.it - La scelta di Federica al Grande Fratello: “Si è riaccesa la passione con Alfonso”

Petagna sembra aver fatto la suaal, la giovane napoletana aveva detto addio al suo fidanzato storicoa Temptation Island, per abbracciare un nuovo amore, quello di Stefano. Qualche mese dopo e l’ingresso al, hanno portatoa nuove consapevolezze che potrebbero non piacere al tentatore Stefano.Petagna, spinta dalla curiosità e dalla voglia di capire meglio diD’apice, ha detto: «Ci sono alti e bassi, non so come andrà a finire, però mi sto riavvicinando aa, sta tornando lache era scemata. Quando Stefano mi si avvicina, a me dispiace perché qui dentro ci sono stati tanti comportamenti di lui qui dentro che non mi sono piaciuti e quindi rimane quello che ci siamo detti fuori». ira e molla die Stefano continua, sebbene la ragazza abbia fatto un passo importante verso il suo ex fidanzato.