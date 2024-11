Ilnapolista.it - Ghisolfi: «Avevamo costruito la squadra per De Rossi, le prestazioni in campo devono migliorare»

Pochi minuti prima della sfida tra Napoli e Roma, il direttore della Roma Florentè intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Focus del suo intervento l’andamento della stagione e le caratteristiche che la Roma dovrà avere per salvare questa stagione.: «Serve mentalità, il mister ha chiesto compattezza»Di seguito le dichiarazioni integrali:«Ranieri ha chiesto unacompatta, per fare risultato oggi servirà concentrazione e mentalità. Dobbiamo essere innanzitutto una. Abbiamo cercato di costruire unafisica e con mentalità vincente, ciò che deve cambiare è sicuramente la prestazione in. Laera stata costruita per De, ora speriamo che Ranieri possa darci equilibrio. Alcune cose dovranno cambiare ma pensiamo di aver scelto la strada giusta»Le formazioni ufficiali di Napoli-RomaFormazioni ufficiali.