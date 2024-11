F1 GP Las Vegas 2024 Vasseur | Abbiamo limitato i danni titolo costruttori possibile

Leggi su Sportface.it

Frederic, team principal della Ferrari, ha fatto un bilancio del GP di Lasdi Formula 1 ai microfoni di Sky Sport: “Il passo sulle hard è stato buono, mafatto tanta fatica nel primo stint sulle gomme medie. Anche oggi siamo riusciti a limitare i, facendo dodici punti in più della McLaren. Con questa Mercedes che volava era il massimo che potessimo fare“.In merito al: “E’ ancora: si tratta di conquistare 24 punti in due gare. Il Qatar non sarà una pista favorevole per noi, ma ci concentreremo per fare del nostro meglio“. Infine, sulla gestione di Sainz e Leclerc: “Nel primo stint volevano entrare entrambi ai box edovuto prendere una decisione, facendo entrare Carlos e poi lasciandolo in pista per un altro giro: l’pagata a caro prezzo a fine gara“.