Ilfattoquotidiano.it - Darwin fondò la teoria dell’ecologia, più che quella dell’evoluzione. Cosa capiamo noi oggi?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 24 novembre 1859 fu pubblicato un libro che cambiò la nostra visione del mondo: On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, da noi conosciuto come L’origine delle specie. L’autore è Charles Robertche, 165 anni fa, inizò la rivoluzioneiana, e la proseguì nel 1871 con un altro libro fondamentale: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex da noi conosciuto come L’Origine dell’uomo.Questi due libri tolsero la nostra specie dal “centro” dell’universo e spiegarono cheche chiamiamo “Creazione” si verificò con un processo chechiamiamo Evoluzione. La parola non è presente nella prima edizione de L’Origine, anche se il libro termina con la parola “evolved”. Lasubì molte modificazioni nei secoli successivi, ma rimane una solidascientifica, e non esistono alternative in grado di spiegare con altrettanta efficacia perché le cose stanno come stanno, nel mondo vivente, costituito da innumerevoli forme di vita: le specie.