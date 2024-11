Napolipiu.com - “Che spinta i tifosi”: Lukaku si gode il gol ma frena sullo scudetto

L’attaccante azzurro mantiene i piedi per terra nonostante la vittoria sulla Roma e il primatoRomelupredica calma dopo il successo del Napoli sulla Roma. L’attaccante belga, match-winner del big match del Maradona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport con la lucidità di chi sa che la strada è ancora lunga.“Sento molto ladei”, ha esordito Big Rom, “danno un grande stimolo ed abbiamo vinto: siamo tutti contenti”. Ma quando gli si chiede del gol da ex, sposta subito l’attenzione sulla squadra: “Io penso solo a far bene per la squadra, noi abbiamo un percorso da fare e prima della partita sapevamo che era un match importante”.La vittoria proietta gli azzurri in vetta alla classifica, magli entusiasmi: “È ancora presto per parlare di. Noi guardiamo alla nostra crescita, vogliamo migliorare ma non è il momento”.