Thesocialpost.it - Caro Conte, se non è filoputinismo sicuramente è menefreghismo

Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato che considerare una sconfitta militare della Russia è una “follia” e che opporsi a questa prospettiva non significa essere filoputinisti. Ma allora cosa significa,? Se non è.In un conflitto come quello tra Russia e Ucraina, che ha visto violazioni palesi del diritto internazionale, massacri di civili, deportazioni e crimini di guerra documentati, il problema non è stabilire se sia “follia” parlare di sconfitta della Russia, ma chiedersi quale sia l’alternativa. Perché ogni parola conta, ogni esitazione si traduce in vite umane spezzate, e ogni vaghezza serve solo a perpetuare l’inferno in corso.Sconfiggere l’intollerabile non è folliaNon è follia dire che l’invasione russa va fermata.