Lanazione.it - Tumori e sistema immunitario, le sfide oncologiche del professor Michele Maio

Leggi su Lanazione.it

Siena, 23 novembre 2024 – Il, tra i maggiori esperti mondiali nel campo dell’immunoterapia oncologica, è il vincitore del prestigioso premio ’Clinical Needs e Translational Research in Oncology’. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione dell’omonimo congresso in corso al Centro Oncologico ed Ematologico Reggio Emilia, appuntamento scientifico dell’Arcispedale Santa Maria Nuova Carmine Pinto. L’evento rappresenta un’occasione di confronto sui più recenti sviluppi terapeutici per la cura dei, con un focus particolare su immunoterapia, genomica e intelligenza artificiale. Ilè stato premiato per il suo fondamentale contributo nella decodifica dei complessi meccanismi di interazione tra tumore e, un’area di ricerca cruciale per potenziare l’efficacia dei farmaci immunoterapici in associazione alla chemioterapia.