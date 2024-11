Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-11-2024 ore 11:30

LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione prime cose sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra l’appia e la Tuscolana file sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni manifestazione fino alle 19 con corteo chiusura temporanea tra Piazzale Ostiense e Piazza Vittorio Emanuele II altro corteo a partire dalle 18 fino alle 20 con chiusura temporanea entrato tra via dei Frentani e piazzale Aldo Moro modifiche possibili sui percorsi delle linee bus e possibili disagi in tutte le zone circostanti dalle 21 di stasera alle 21 di domani in programma lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e trenord.it treni subiscono cancellazioni o variazioni di servizio da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità