L’ultima mossa di Google che dovrebbe far tremare i giornali

Nel silenzio generale, anche degli stessi media coinvolti, negli ultimi giorniha avviato un test sulle notizie online. All’1% degli utenti europei, infatti, è stato impedito di trovare informazioni sul motore di ricerca che rimandassero a testate online che hanno sede nell’Unione Europea. Questo “test” – così è stato chiamato – ha coinvolto, dunque, oltre 4,4 milioni di persone. Perché lo ha fatto? L’azienda di Mountain View, furbescamente, sostiene di aver agito così su indicazione della UE. In realtà, la Commissione ha chiesto a Big G di fornire delle metriche in grado di valutare il livello di dipendenza tra ionline e il Motor di ricerca più utilizzato. Ovviamente in termini di visualizzazioni.e lasulle ricerche di articoli online All’inizio erano nove i Paesi coinvolti in questo test: Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna.