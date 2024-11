Ilrestodelcarlino.it - Lube, doppio esame di maturità. Nikolov: "Obiettivo terzo posto"

Vigilia di nono turno di regular season per la, impegnata domani nel canonico orario delle 18 al PalaMazzola di Taranto contro la Gioiella Prisma. Una partita speciale per Boninfante, perché alla guida dei salentini c’è il papà, anche lui in passato alzatore. Per due stagioni a Prata di Pordenone Dante ha allenato Mattia, stavolta sarà "avversario". Di fronte a un rivale più debole, come testimoniato dalla classifica che vede laquarta con 16 punti mentre i salentini sono penultimi assieme a Monza a 7, i ragazzi di Medei vogliono e devono centrare la prima vittoria esterna in campionato. Vero che Lanza e soci in casa fanno soffrire le grandi, ma dopo aver battuto tutti all’Eurosuole Forum diventato fortezza, Civitanova è chiamata a dimostrare il suo valore e i suoi progressi anche lontano dal palas amico.