In piazza del Nettuno a Bologna un albero di Natale alto 27 metri

, 23 novembre 2024 – Come da tradizione, proviene dal territorio di Lizzano in Belvedere l'diche sarà acceso il 30 di novembre alle 18.30 indel. Si tratta di un abeteben 27che svettava nel giardino della signora Patrizia Fondelli in via Panoramica a Vidiciatico e che minacciava di precipitare sulla strada provinciale del Corno alle Scale. L'diviene scelto ogni anno fra quelli a rischio crollo, individuati dalla polizia locale di Lizzano, e la signora Fondelli è stata lieta di poterlo donare al Comune diper le festività natalizie. In occasione dell'accensione, il comprensorio del Corno alle Scale allestirà inuno stand con i castanicoltori, i maestri di sci, le Terme di Porretta e il coro Monte Pizzo che allieterà l'evento con canti di montagna.