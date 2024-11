Bubinoblog - GRANDE FRATELLO: SIGNORINI SFIDA BALLANDO CON UN INASPETTATO GIOCO DELLE COPPIE

Sabato 23 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show condotto da Alfonso.Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Questa sera l’esito del televoto decreterà chi tra Alfonso, Amanda, Clayton, Jessica e Lorenzo dovrà definitivamente abbandonare il.Jessica sarà la protagonista di una dolce sorpresa. Potrà infatti riabbracciare la mamma Marina, figura importantissima della sua vita, con la quale ha un rapporto simbiotico, che le è sempre stata accanto, anche quando le luci della ribalta si erano spente.Spazio anche al confronto tra Lorenzo e Javier, un tempo molto legati ma ora divisi per questioni di cuore. Riusciranno a trovare un punto di incontro e tornare amici?Infine, nel primo sabato controcon le Stelle, arriva un: Alfonsogiocherà con leconsolidate e con quelle in fieri per provare a capire quanto siano solide le relazioni.