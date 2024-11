Gaeta.it - Atalanta conquista la settima vittoria consecutiva battendo il Parma 3-1 a Tardini

Facebook WhatsAppTwitter L’continua a dimostrare il suo valore in Serie A, aggiudicandosi un’importantecontro ilcon un punteggio di 3-1 nella 13/a giornata del torneo. La partita, giocata allo stadiodi, ha visto i bergamaschi consolidare la loro posizione in classifica, agganciando l’Inter in vetta. Con questa, l’di Gian Piero Gasperini hato il settimo successo di fila, portandosi a quota 28 punti, mentre ilrimane fermo a 12 punti, collocandosi in 13/a posizione insieme all’Hellas Verona.Un avvio fulmineo per l’Il match è iniziato con l’nella sua consueta impostazione offensiva. Già al quarto minuto, la Dea è riuscita a sbloccare la situazione. Sugli sviluppi di un’azione che ha fatto vedere la squadra muoversi bene da sinistra verso destra, Bellanova ha realizzato un cross preciso che ha trovato Retegui, pronto a segnare di testa.