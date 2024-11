Quotidiano.net - Agroalimentare: Milano capitale, "Presto un hub d’eccellenza"

Agricoltori, imprenditori, istituzioni e associazioni. Sono gli attori della filiera alimentare che si sono confrontati ieri a, in un incontro organizzato da Qn Economia nell’ambito del progetto Qn Distretti. L’evento si è tenuto all’interno del ’Business Center di Foody’, il mercato alimentare di via Lombroso a, gestito da Sogemi (e tradizionalmente noto come Ortomercato), che sta vivendo un periodo di grande trasformazione. ’Eccellenza: sviluppo e innovazione nel Mercato Alimentare di Foody’, era il titolo dell’incontro di ieri che si è aperto con i saluti e l’introduzione di Armando Stella,vice direttore de il Giorno. Ha preso poi la parola Cesare Ferrero, presidente di Sogemi, la società che per conto del Comune digestisce tutti i mercati alimentari all’ingrosso della città.