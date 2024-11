Ilrestodelcarlino.it - Volley Conad, stasera i punti valgono doppio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anticipo casalingo per la(7), impegnata alle 20 al PalaBigi nella gara che apre la nona giornata di Serie A2. Reduce da due stop consecutivi, quelli con Fano e Acicastello, che l’hanno fatta scivolare al penultimo posto della graduatoria, la squadra di Fanuli cercasalvezza contro una diretta rivale come Cantù (9), squadra che in trasferta ha collezionato 4 sconfitte in altrettanti match disputati, vincendo un solo set contro 12 persi. Il coach. Il tecnico dellaè tornato sulla sfida di Catania: "In Sicilia siamo andati bene all’inizio di tutti e tre i set, ma evidentemente con squadre così attrezzate non basta. Adesso ci aspettano altre due partite molto importanti per noi". Di buono c’è che la classifica, eccezion fatta per il fanalino Palmi, è ancora abbastanza corta, soprattutto nella zona calda della graduatoria: Pineto e Fano, che occupano in coabitazione l’11esima piazza, hanno una sola lunghezza di vantaggio su Bonola e compagni.