Quotidiano.net - Tajani, contro Unifil pare siano due missili di Hezbollah

Quelli che hanno colpito la base"dovrebbero essere due, da quello che si vede, lanciati da. Ancora una volta è inaccettabile quello che sta accadendo e così come abbiamo detto a Israele di prestare la massima attenzione", così "diciamo con altrettanta fermezza ache i militari italiani non si possono toccare. Se pensano di continuare a fare danni alle basi italiane hanno sbagliato". Così Antonioa Torino. "che nessuno abbia ferite gravi, si tratta solo di escoriazioni e un luogotenenteabbia ferite leggere. Nessuno di loro è in pericolo" ma "è intollerabile quanto accaduto". "Deve essere molto chiaro che questa organizzazione" di"non può pensare di giocare con le armi, se non le sanno usare decidano di fare altro. Lo dico con grande determinazione e fermezza, i militare italiani non si toccano", ha ribadito il vicepremier.