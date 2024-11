Ilrestodelcarlino.it - Si finge coetaneo in chat per adescare una 12enne, catturato pedofilo online

Bologna, 22 novembre 2024 – Un arresto per adescamento e pornografia minorile, vittima una dodicenne di Bologna. Un'operazione congiunta della Polizia Postale di Bologna e Potenza ha portato all'arresto di un 33enne residente in provincia di Frosinone. L'uomo, dopo aver instaurato rapporti di amiciziacon ragazze minorenni, le induceva a inviargli foto e video di natura sessuale. L'indagine è nata da una denuncia presentata al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bologna dai genitori della ragazzina che avevano scoperto dellesospette sul telefono della figlia. Il sedicente, che si era presentato come un amico, aveva cercato di ottenere dalla ragazza materiale pornografico. Un'indagine complessa Gli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bologna, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno immediatamente avviato le indagini, riuscendo a identificare l'uomo e a risalire alla sua posizione.