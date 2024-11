Tvplay.it - Rabiot di nuovo in Serie A, Juve tradita: le cifre dell’ingaggio

Leggi su Tvplay.it

Adriensembra destinato a rimettere piede inA, ma non allantus: si parla già delledel possibile ingaggioIl centrocampista francese si è accasato all’Olympique Marsiglia a settembre inoltrato, snobbando le offerte di mezza Europa (Milan compreso). Alla fine, però, la sua esperienza francese potrebbe finire piuttosto presto.diinA,: le(TvPlay – ANSA) Adrienè un grande rammarico per laA. In primis lantus può recriminare per averlo perso a parametro zero, visto che non si era trovato un accordo per il prolungamento del contratto. Alla fine, dopo una lunga estate trascorsa in barca (le foto sui social hanno fatto il giro del web),ha deciso di accasarsi all’Olympique Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi.