Calciomercato.it - Napoli-Roma, Ranieri spiega le condizioni di Dybala. E poi rivela la sua ‘missione’

Claudioha parlato in conferenza stampa per presentare. Le dichiarazioni dell’allenatore giallorossoNuovo debutto allaper Claudio. Il neo tecnico giallorosso torna in panchina al Maradona di, dove affronterà la capolista della Serie A 2024-2025 guidata da Antonio Conte.in conferenza stampa – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Calciomercato.it vi offre la conferenza stampa dialla vigilia di.Come stannoe Hummels? “l’ho visto oggi per i primi 20 minuti, fatemi parlare con lui e con i fisioterapisti. Non so come è abituato, quanti allenamenti deve fare prima di essere disponibile. Oggi Hummels ha fatto tutto l’allenamento, mi lascia sereno di decidere come voglio”.Come si affronta ildi Conte? “Prima che iniziasse il campionato avevo detto che sarebbe arrivato primo o secondo.