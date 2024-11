Ilnapolista.it - Lukaku al Maradona non segna dal 4 ottobre, contro il Como (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

alnondal 4ilNe scriveNapoli con Pasquale Tina:La prima fase è quasi completa. L’edificio Napoli ha fondamenta solide. Lo certificano i numeri: i 9 gol subiti in appena 12 partite di campionato rappresentano un’inversione di tendenza chiara rispetto ai problemi della scorsa stagione con una fragilità congenita in fase di non possesso. Ma serve un ulteriore passo in avanti, al quale Antonio Conte sta lavorando da tempo. L’obiettivo è migliorare la proposta offensiva per restare in vetta e recitare un ruolo da protagonista nella lotta scudetto.Il Napoli vuole tornare a vincere ale la classifica alla voce golti (gli azzurri al momento sono settimi) necessità di un’impennata. Ogni riferimento a Romelunon è puramente casuale.