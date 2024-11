Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 4-6, Europei curling femminile in DIRETTA: errori e rimpianti, le azzurre scendono dal podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45: Per glidiè tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio!15.44: L’, dunque, fallisce l’appuntamento con la quinta medaglia continentale della sua storia, sarebbe stata la prima volta in due edizioni consecutive. Il bronzo va alla, tra poco la finale per l’oro tra Svizzera e Svezia15.43: Contro laun po’ tutte lesono apparse sottotono. Constantini ha sbagliato i due ultimi tiri che hanno permesso alladi rubare la mano in avvio di incontro e di prendere il largo. Tante anche le imprecisioni in particolare di Mathis e Zardini Lacedelli. Forse il cambio tra queste due atlete nello schieramento non ha portato i risultati sperati15.41: Non è stata l’che ci si poteva aspettare, sicuramente un gradino sotto, non solo in modo figurativo, rispetto a quella che lo scorso anno fu seconda alle spalle della Svizzera.